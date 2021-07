Frontale tra un camion e un furgone sulla Treviso Mare: un morto e un ferito

MUSILE DI PIAVE - Una persona deceduta e una ferita è il tragico bilancio dell'incidente avvenuto stamattina, venerdì 9 luglio, alle 7.20 sulla Treviso Mare nei pressi della rotonda di Caposile. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 e i vigili del fuoco di San Donà per liberare dalle lamiere il sopravvissuto. Da quanto si è potuto apprendere si tratta di un frontale fra un camion che trasportava cemento e un furgone. Il traffico è bloccato su entrambe le direzioni e la situazione è gestita dai carabinieri che stanno eseguendo i rilievi per stabilire la dinamica dello schianto. Temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, la variante alla strada statale 14 “Della Venezia Giulia”.