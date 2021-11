Perde il controllo della Panda, esce di strada, si schianta contro due auto e muore

CHIOGGIA - Perde il controllo della Panda, esce di strada, si scontra contro due auto e muore. I vigili del fuoco nella serata di oggi, 11 novembre, sono intervenuti in località Brondolo per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita contro altre due vetture. Malgrado l'intervento dei soccorsi per il conducente non c'è stato nulla da fare. I pompieri arrivati da Chioggia all'incirca alle 20 hanno messo in sicurezza la Fiat Panda, mentre il medico del Suem ha solo potuto constatare il decesso dell'automobilista. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. In tarda serata non erano ancora note le generalità della vittima.