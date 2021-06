Supera la colonna e si schianta con la moto, Michele muore a 22 anni. Era titolare con il papà dell'hotel Capinera

CHIOGGIA - Incidente mortale a Cavanella d'Adige, frazione del Comune di Chioggia. La vittima è un motociclista, rimasto ucciso in un tragico impatto tra la sua moto e un'automobile. Secondo una prima ricostruzione di quanto successo la moto era in sorpasso di una colonna di auto e procedeva a forte velocità. Un'auto, mentre stava svoltando a sinistra, si è scontrata con la moto e il giovane è stato scaraventato sul guard rail. Per lui non c'è stato nulla da fare, l'impatto è stato devastante. La vittima è Michele Scarpa, 22 anni, era titolare insieme al padre dell'hotel Capinera a Chioggia.