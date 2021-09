Incidente tra Mirano-Dolo e il bivio col Passante: gravissimo bambino di 5 anni

Un grave incidente, che ha coinvolto due auto, è avvenuto poco dopo le 20 di venerdì 3 settembre al chilometro 2 dell'autostrada A57-Tangenziale di Mestre, in direzione Milano: gravissimo un bambino, che inizialmente era stato dichiarato morto, ferita un’altra minore, entrambi di nazionalità tedesca, che viaggiavano a bordo di una delle due auto convolte.

Il sinistro si è verificato, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, nel tratto compreso tra il casello di Mirano-Dolo e il bivio con la A4. Sul posto, oltre alla Polstrada, sono intervenuti e stanno operando i Vigili del Fuoco, il Suem-118, il Soccorso meccanico e il personale di Concessioni Autostradali Venete in servizio di assistenza e presegnalazione, coordinato dal Centro Operativo di Mestre.

Al momento, a causa dei mezzi incidentati in carreggiata e delle operazioni di soccorso, viene consigliata l’uscita a Mirano-Dolo per chi viaggia in direzione Milano.

L'altro incidente della sera

In precedenza, poco dopo le 18, un incidente aveva coinvolto più veicoli al km 370 della A4, sempre in direzione Milano. Il sinistro, avvenuto nel tratto di A4 compreso tra il bivio con la A57 e Padova Est, non aveva provocato feriti, ma lunghe code che erano arrivate ad interessare anche il tratto iniziale di A57 dove verso le 20 è avvenuto il secondo più grave incidente.