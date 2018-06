Ciclista travolto dall'auto a Mirano. È grave. Traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRANO - Gravequesta mattina poco dopo le 11 a Mirano, in via Porara. Unè stato investito da un'auto guidata da una donna. L'uomo è caduto rovinosamente a terra, l'automobilista si è fermata e ha chiamato subito soccorsi. Il ciclista, un anziano, è stato trasportato in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono molto gravi. Accertamenti in corso da parte della polizia locale per stabilire la dinamica esatta del sinistro.L'investimento ha avuto gravi ripercussioni sul traffico: via Popara è una delle strade alternative per attraversare la città da quando la strada principale, via Vittoria, è stata chiusa per lavori.