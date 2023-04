MIRA - Migliorano le condizioni della quindicenne di Oriago investita sulle strisce pedonali martedì sera, 25 aprile, da un'auto che non si è fermata dopo l'impatto. La ragazzina si è svegliata ed ha potuto stringere la mano della mamma che era al suo fianco all'ospedale dell'Angelo a Mestre rassicurando anche la sorella, presente a poca distanza al momento dell'incidente. La quindicenne resta comunque in attenta osservazione avendo subito un grave trauma cranico e successivamente un intervento per ridurre il pesante ematoma. L'incidente è avvenuto martedì sera, attorno alle 21, di fronte a diversi testimoni. La quindicenne in compagnia della sorella e di qualche amico, dopo aver percorso la passerella pedonale sul naviglio, stava attraversando sulle strisce pedonali, di fronte al bar Centrale e a poca distanza dalla fermata dell'autobus e dalla chiesa di S. Maria Maddalena, quando è stata investita da un'auto, che non si è fermata dopo l'urto, e sbalzata a diversi metri sulla strada. Il giovane conducente dell'auto, residente a Mira e che quella sera ha proseguito la sua corsa, è stato identificato dai Carabinieri della Tenenza di Mira la mattina successiva e denunciato per omissione di soccorso e lesioni gravi.

GLI ATTI GIUDIZIARI

Gli atti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria che però non ha provveduto, ad oggi, ad alcun provvedimento cautelare. Nel frattempo l'incidente avvenuto in via Venezia ha aperto ancora una volta un problema di sicurezza lungo la Regionale 11. In molti a Oriago ricordano che in passato ci sono stati atri incidenti, proprio in quel tratto di strada, troppo spesso causati dalla velocità dei veicoli, anche pesanti. «Quanto accaduto alla quindicenne non c'entra non la sicurezza in questo caso precisa il sindaco Marco Dori - ma è importante ricordare che l'identificazione dell'investitore, che non si è fermato, è avvenuta anche grazie alle telecamere posizionate qualche decina di metri più avanti in prossimità del semaforo. A Oriago come a Mira a dicembre dello scorso anno, quando le telecamere hanno permesso alla polizia municipale di individuare il "camion fantasma" che aveva gravemente danneggiato il ponte sul naviglio. Essendo centro abitato precisa il sindaco - gli attraversamenti pedonali sono segnalati e illuminati ma se poi non si rispettano le regole e addirittura non ci si ferma per prestare soccorso è grave. Tutto quello che si può fare per potenziare ulteriormente la sicurezza dei pedoni è all'attenzione dell'amministrazione comunale ma, almeno in questo caso specifico, i dispositivi per la sicurezza c'erano e qualcuno non li ha rispettati».