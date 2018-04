Scontro tra auto a Marghera, una si capovolge: sei feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Alle ore 15 circa di oggi, sabato 21 aprile, isono intervenuti in via Cesare Beccaria aper un incidente tra due auto. Una si è capovolta: sei feriti. I pompieri intervenuti da Mestre hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato insieme con il personale del suem 118, al soccorso dei cinque occupanti la Fiat Uno: tre adulti e due bambini, che nello scontro si è cappottata e del conducente della Lancia Y. Tutti i feriti in maniera non grave sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.