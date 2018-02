di Nicola De Rossi

MARTELLAGO - Una sbandata improvvisa, complice probabilmente l’asfalto viscido per la pioggia, e lo schianto fatale. L’ennesimasi è consumata ieri a Maerne ed è costata la vita a una donna di soli 53 anni,, residente adi Salzano. Il terribile scontro frontale è successo poco dopo le 15.30 di giovedì in via Circonvallazione Est, all’altezza del pericoloso incrocio con via Ca’ Bembo.L’impatto con la Bmw condotta da un 31enne di Mirano è stato tremendo. Le condizioni della conducente dell’utilitaria sono parse subito critiche. I medici hanno fatto di tutto per salvare Anna, ma i traumi erano troppo e alle 18 la donna è spirata.