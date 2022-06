Incidente fra auto a La Salute di Livenza, sulla strada per il mare: sei feriti

SAN STINO DI LIVENZA - Incidente tra auto, in 6 rimangono feriti sulla strada per il mare a La Salute di Livenza. L'incidente è accaduto ieri sera, domenica 19 giugno, verso le 22.30, in prossimità del rondò tra la strada "Jesolana" e la strada metropolitana 59, San Stino - Caorle. Tutto è al vaglio della Polizia locale che con i Carabinieri sono arrivati sul posto per i rilievi di rito.

APPROFONDIMENTI SAN STINO DI LIVENZA Incidente a La Salute di Livenza. Le immagini dello scontro tra 4 auto

Nel botto sono rimaste coinvolte una Opel, una Bmw, una Renault Clio e una Mercedes. Una delle auto è volata fuoristrada, con gli occupanti rimasti incastrati. Per riuscire a liberarli sono arrivati i Vigili del fuoco di Portogruaro. Con loro anche i sanitari del Suem arrivati dal Punto di primo intervento di Caorle e dal Pronto soccorso di Portogruaro con due ambulanze. Complessivamente sono rimaste ferite 6 persone, di cui due in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Sono stati trasferiti tutti in ospedale per essere sottoposti alla diagnostica.