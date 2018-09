Morto il cameriere dell'Excelsior caduto in bici: lascia due figlie

di Lorenzo Mayer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Purtroppo non ce l'ha fatta. È morto ieri, all'ospedale civile di Venezia dove era ricoverato da domenica scorsa,, sabato notte, in via dell'Ospizio Marino, ferendosi in maniera gravissima.L'emorragia cerebrale, rimediata battendo la testa contro l'asfalto in seguito alla caduta, non gli ha lasciato scampo L'uomo di 51 anni, originario delle Mauritius, era residente al Lido da tempo e aveva due figlie.Da due stagioni era dipendente stagionale dell'hotel Excelsior, dove si occupava del room service, il servizio in camera. Anche sabato aveva lavorato fino alle 19 circa, servendo tutti gli ospiti della Mostra del cinema prima che salissero sul red carpet per le premiazioni. Poche ore dopo l'incidente sul quale stanno indagando i carabinieri del Lido. Il caso non è ancora chiuso, ma pare essere confermata l'ipotesi della caduta autonoma accidentale.L'uomo viveva al Lido in via Enrico Dandolo e nell'isola risiede anche un fratello, mentre un altro vive a Roma. All'Excelsior aveva lavorato diversi anni conquistandosi la fiducia di tutti: prima di entrare come stagionale aveva svolto diversi altri incarichi extra, su chiamata, sempre per ristorazione e banchetti. Aveva lavorato anche in altri alberghi dell'isola, come per esempio Villa Laguna. Ieri i familiari si sono incontrati con il direttore del personale dell'hotel Excelsior, Gianni Rubera, che ne ha elogiato le sue grandi doti professionali ed umane. Il grande albergo in lungomare Marconi farà una raccolta fondi da destinare alla famiglia per ricordarlo. I funerali non sono ancora stati fissati, in attesa del nulla osta della Procura, ma si svolgeranno al Lido dove l'uomo aveva tutti i suoi affetti più cari.