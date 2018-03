Incidente sul lavoro: due operai cadono dal tetto in eternit. Uno è grave

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRAMAGGIORE - Lamentre stavano lavorando in una azienda di. L'allarme è arrivato verso le 11 al 118 che ha subito mobilitato i soccorsi. In vianella zona industriale, sono arrivati i sanitari del Suem con l'ambulanza da Portogruaro, raggiunti poco dopo dai colleghi di Treviso con l'elicottero atterrato vicino all'azienda. In soccorso anche i Vigili del fuoco dicon i carabinieri diSecondo una prima ricostruzione due operai sono caduti dal tetto di unin fase di ristrutturazione, finendo rovinosamente a terra. Il tetto innon avrebbe tenuto, facendo volare la coppia da circa 4 metri. Uno dei due è molto grave.