Operaio cade da 6 metri, gravi traumi. In ospedale fa un infarto: è in pericolo di vita

PADOVA - Un lavoratore 59enne, B.G., è grave in rianimazione, dopo un incidente sul lavoro avvenuto alla Univergomma spa di Padova, in via Inghilterra 16. L'incidente è accaduto ieri ma è stato reso noto oggi. L'uomo, residente a Santa Maria di Sala, per cause in corso di accertamento è caduto da circa sei metri di altezza da un carrello elevatore procurandosi gravi traumi cranico e toracico.

Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Padova da personale del Suem 118, il dipendente dell'azienda padovana ha accusato un principio di infarto ed è stato ricoverato d'urgenza in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione, in pericolo di vita.