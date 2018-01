Esce di strada, si schianta contro due alberi e muore all'istante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - Perde il controllo della sua, esce di strada, si schianta contro due alberi e muore. La tragedia si è consumata in pochi terribili istanti, oggi pomeriggio alle 15.30, in via Roma sinistra, all'altezza del civico 17, a Jesolo. Immediatamente sono giunti sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118, ma per il conducente non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita è stato Antonio Stolfa pensionato di 65 anni residente a Jesolo, ma originario di Bari. Non si esclude che l'uomo possa essere stato colpito da un malore.