Scende dall'auto, falciata dalla Scenic che poi fugge: badante in coma

JESOLO - L'incidente ha rovinato la fine anno di un'intera famiglia, anzi due: sabato scorso, 29 dicembre, verso le 17, a Jesolo Lido nei pressi delle scuole elementari “Colombo”, si è verificato un grave sinistro stradale: la 71enne K. P., badante di origine ucraina che risiede a Jesolo, è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada.



La donna era stata accompagnata a casa in auto dal figlio di un’amica: è scesa dalla vettura e ha attraversato, ma in quel mentre è sopraggiunta una Renault Scénic condotta da un anziano, pure lui residente in zona, che l’ha travolta. A quanto riferito da alcuni testimoni il conducente non l'avrebbe proprio vista frenando solo dopo l’impatto. Un colpo tremendo: la badante è stata sbalzata sul cofano, ha sbattuto il capo contro il parabrezza della vettura, infrangendolo, ed è stata trascinata per svariati metri finendo esanime sull’asfalto. Ma l’aspetto ancora più inquietante della vicenda è che il conducente, dopo essersi fermato ed essere sceso dall’auto per vedere cosa fosse successo, a quanto riferito da un testimone sarebbe subito ripartito senza prestare soccorso, salvo poi avere un rigurgito di coscienza e tornare in loco circa 20 minuti dopo.



Ad allertare il 118 è stato il giovane che l’aveva accompagnata a casa: sul posto sono poi intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Jesolo. Soccorsa dai sanitari del Suem, la donna è stata trasportata all’ospedale dell’Angelo di Mestre per le gravi lesioni, in particolare un trauma cranico: è in Rianimazione e in coma farmacologico. Per essere assistiti, i figli, accorsi dall’Ucraina, attraverso un consulente personale si sono affidati a Studio 3A, società veneziana specializzata in queste e altre tipologie di sinistri. L’anziano investitore, oltre che per lesioni stradali gravissime, potrebbe essere perseguito anche per il reato di omissione di soccorso.

