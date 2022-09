San Stino di Livenza, furgone tampona un sidecar e scappa: caccia al pirata della strada. Ferito il motociclista

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - Tampona una motocarrozzetta (un sidecar) il cui conducente rimane ferito e poi scappa: è caccia al pirata della strada. È accaduto questa mattina, giovedì 1 settembre verso le 8, sulla Jesolana a La Salute di Livenza nel territorio comunale di San Stino. Tutto è al vaglio della polizia locale del distretto ve 1 A, arrivata sul luogo dell'incidente per appurare cause e responsabilità.

Secondo i testimoni, il conducente di un furgoncino frigo stava percorrendo la strada metropolitana 42 quando, arrivato in prossimità del ponte sul Livenza, avrebbe tamponato una motocarrozzetta condotta da un uomo della zona. Nel botto il motociclo si è rovesciato finendo in mezzo alla strada. Il conducente è rimasto ferito gravemente tanto che i sanitari, arrivati da Caorle con l'ambulanza, lo hanno trasferito in ospedale a Portogruaro in codice tre. Il conducente del furgone invece si è allontanato in tutto fretta facendo perdere le tracce. Gli agenti della polizia locale stanno ora visionando le telecamere per risalire al conducente.