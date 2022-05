Perde il controllo della Ducati 800 e vola nel fosso, alla guida una donna di 35 anni: è grave

SAN STINO DI LIVENZA - Vola con la moto sulla Jesolana, grave una 35enne. La donna stava percorrendo la Strada metropolitana 42 in direzione di La Salute, nel territorio comunale di San Stino di Livenza. In sella a una Ducati 800 la motociclista ha perso il controllo in prossimità di un tratto di strada sconnesso. La 35enne, residente nel trevigiano, ha perso il controllo volando nel fossato laterale a una decina di metri dalla motocicletta. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem di Caorle con la Polizia locale. Stabilizzata, è stata trasferita in ospedale a Portogruaro. Le sue condizioni sono serie. Inevitabili i disagi per la viabilità. Il soccorso stradale Vaccaro ha poi recuperato la potente motocicletta

