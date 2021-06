Incidente sulla Jesolana, mamma Rosaura muore a 20 anni. Uscita di strada inspiegabile: caccia ad altre auto coinvolte

PORTOGRUARO/PASIANO - Proseguono le indagini dei carabinieri sullo schianto nella Jesolana dell'altra notte in cui ha perso la vita il 24enne venezuelano Rifxion Alonso Monasterio Gonzales, residente a Pasiano. Gli investigatori stanno cercando di capire se ci siano anche altri veicoli coinvolti nell'incidente in cui la vettura è uscita di strada inspiegabilmente. Nella fuoriuscita la Peugeot è finita di traverso contro un platano, in cui ha perso la vita il papà del loro figlio di 1 anno e mezzo che sedeva dietro, per poi volare nel campo vicino. E ieri sera è deceduta all'ospedale all'Angelo di Mestre anche la conducente della Peugeot 208, Rosaura Maribel Herrada Hernandez, mamma del bimbo ferito. Le condizioni della donna, di soli vent'anni, nata a Caracas ma trasferitasi da poco tempo a Pasiano di Pordenone ospite di connazionali, erano subito apparse gravi. Tra giovedì e ieri si sono ulteriormente aggravate, fino a quando il personale medico dell'ospedale mestrino non ha potuto fare altro che dare inizio al periodo di osservazione per la donna, che in coma profondo non dava più segni di vita, per poi arrendersi all'evidenza.