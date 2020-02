Schianto in via della Libertà, traffico bloccato tra Venezia e Mestre

VENEZIA - Incidente in via della Libertà, poco prima del ponte, alle 14. Uno scontro tra veicoli che, al momento, sta creando problemi di traffico nel collegamento tra Mestre e Venezia. Sul posto i soccorsi e la pattuglia della polizia locale per le operazioni di viabilità e rilievi. Non ci sarebbero feriti gravi, ma si registrano code e disagi fino a Marghera. Ultimo aggiornamento: 14:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA