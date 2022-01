Range Rover contro il bus Actv: a bordo due giocatori della Reyer Foto

MESTRE - Una mancata precedenza ed ecco lo scontro che non ti aspetti fra un bus dell'Actv e un Suv di lusso. Per fortuna senza nessuna conseguenza per i coinvolti. Un incidente di per sé banale quello successo venerdì pomeriggio verso le 15.30 a Mestre all'incrocio fra via Mutinelli e via Porto di Cavernago. Se non fosse che sulla Range Rover Velar c'erano due personaggi sportivi, i cestisti Bruno Cerella 36 anni, e Valerio Mazzola, 34, quest'ultimo al volante della Range. Entrambi, va ribadito, illesi. Entrambi giocatori della Reyer, che ieri sera ha giocato a Varese.

OCCUPANTI ILLESI

Sul posto, a gestire la viabilità, è intervenuta una pattuglia del Reparto motorizzato della polizia locale di Venezia per regolare il traffico congestionato per la presenza dell'autobus e dell'auto fermi sulla carreggiata. Gli stessi agenti hanno quindi anche provveduto a eseguire i leggi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.