BOLZANO - Tragico incidente stradale in Alto Adige, ieri nel tardo pomeriggio. A Valdaora (Val Pusteria) ha perso la vita un mestrino di 53 anni,, finito fuori strada con la sua auto nei pressi dell'hotel Dolomiti.La suasi è ribaltata più volte in un prato a bordo strada: al momento dell'incidente stava parlando al telefono con la moglie. Le avrebbe detto di essere stato colpito da un malore.Sul posto è intervenuta un'ambulanza oltre al soccorso alpino ed ai vigili del fuoco volontari.A chiamare i soccorsi è stata proprio la moglie, che ha seguito al telefono gli istanti drammatici dell’incidente. La coppia ha due figli e viveva aLa vittima lavorava come rappresentante di commercio.