Distacco di calcinacci in galleria, miracolata famiglia di veneziani in vacanza

AREZZO - Paura in autostrada, miracolata una famiglia di veneziani in vacanza che era in transito sulla "E45" verso Assisi (Perugia) la cui auto è stata sfiorata ieri - 17 agosto - da calcinacci caduti dalla volta di una galleria nei pressi di Pieve Santo Stefano (Arezzo). L'auto è rimasta in carreggiata e pare non sia stata danneggiata.



L'episodio è stato reso noto solo oggi dall'Anas ha già provveduto alla ripulitura e agli accertamenti tecnici con cui è stata messa in sicurezza la struttura. Non c'è, viene fatto sapere, nessuna necessità di chiusura della superstrada. Secondo gli accertamenti si tratta del distacco di un frammento di calcinaccio. Anas assicura oggi la percorribilità in totale sicurezza della strada statale E45.