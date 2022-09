Tremendo frontale sulla Treviso-Mare: ennesima vittima nella Marca, ferita una veneziana

TREVISO - Non si arresta la scia di sangue che sta flagellando la Marca da un mese: ennesimo schianto mortale oggi - 2 agosto - in provincia dopo le due vittime di ieri. Teatro della tragedia la Treviso-Mare con un frontale fra due auto accaduto poco dopo le 16.40 all'altezza del distributore Vega. Dall'auto finita nel campo - una Chevrolet - sono state estratti due uomini: uno purtroppo deceduto e l'altro gravissimo. Ferita anche la donna al volante dell'altra auto coinvolta, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica

L'auto Chevrolet viaggiava in direzione Treviso: al volante un 63enne della provincia di Arezzo, con passeggero un altro toscano, residente in provincia di Firenze, di 54 anni. Il veicolo finiva in frontale - per cause ancora da accertare - con la Toyota Avensis condotta da una 70enne della provincia di Venezia, proveniente da senso opposto di marcia. Il 54enne - Samuele Del Negro - a causa del violento urto è morto sul colpo mentre gli altri due feriti venivano trasportati in ospedale coscienti. Circolazione notevolmente rallentata per alcune ore dopo il sinistro.

Moto contro trattore

Neanche un'ora dopo, alle 17.45, in via Calnova a Cessalto, si è verificato un altro grave incidente stradale: coinvolto stavolta un motociclista che è finito contro un trattore. Le sue condizioni sarebbero gravissime.





L'ultima vittima