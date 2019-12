Tragedie della strada nella notte: 5 morti e feriti gravi in due frontali Fra le vittime 4 ventenni

+++ IN AGGIORNAMENTO ++

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA/VERONA - Due gravissime tragedie della strada nella notte: quella con il bilancio più grave è avvenuta in località Musetta fradove in un frontale, alle 2 e mezza di questa notte, in via Martiri delle Foibe, sono morti 3 giovani. Lo schianto fra una Fiat Punto blu e una Citroen C3 bianca sulla bretella di collegamento fra Noventa e San Donà.Le vittime sono due ragazze di 23 e 25 anni,, residenti a, e un altro ragazzo trevigiano di 20 anni,, residente a. Pare che quest'ultimo e Chiara viaggiassero sulla stessa auto, Giulia da sola sull'altra.Altro incidente e sempre frontale a: nello scontro fra due auto, hanno perso la vita due donne di origine romena, di 27 e 52 anni, mentre un giovane di Albaredo è gravissimo. Erano circa le 22 quando due auto si sono scontrate frontalmente in centro paese: una Golf ed una Peugeot 206 con quest’ultima capottata. Le cause sono al vaglio della polizia stradale. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre i corpi dalle vetture.