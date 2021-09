FIESSO D’ARTICO - Gli orari combaciano. Il messaggio col cellulare “Sono qui, sto arrivando”, sarebbe stato inviato da Giulia Segato pochi istanti prima dell’incidente che le è costato la vita. I genitori non sanno darsi pace e restano chiusi nel loro dolore, che alla luce di quanto ora emerso è doppio. A parlare per loro è una zia materna. «Si danno la colpa di averla pressata perché tornasse a casa. Se non ci avesse risposto, dicono, forse...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati