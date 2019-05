Auto sbanda e finisce in un canale: il conducente riesce a uscire e viene salvato

VENEZIA - Esce di strada con l'auto e finisce in un canale. L'incidente segnalato alle 15.50 ai vigili del fuoco in via Valle dei Tagli a Eraclea.



Subito sul posto per verificare che non ci siano vittime.

Un automobilista è riuscito a venire fuori dall'auto ed è stato assistito dal personale del Suem 118 per essere portata in ospedale. Inoltre sul posto c'è anche l'elicottero Drago 71 che ha imbarcato i sommozzatori, i quali dovranno verificare che non vi siano altre persone coinvolte nell'incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA