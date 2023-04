MESTRE - Provoca un incidente in preda al panico, esce dall’auto per vedere i danni e gli rubano il borsello sul sedile. Il ladro, però, un cittadino africano, non ha fatto molta strada: gli agenti della polizia locale l’hanno rincorso e arrestato.

La scena è avvenuta ieri pomeriggio, sotto gli occhi di alcuni residenti. Lo sfortunato protagonista è un novantenne che stava cercando di parcheggiare la sua Jeep in via Piave, vicino ai giardini. Durante la manovra, però, ha urtato un’altra auto e, a quel punto, si è fatto prendere dal panico: per errore ha ingranato la prima e l’auto è partita a gran velocità scavalcando il muretto di cinta e finendo all’interno dei giardini con le due ruote anteriori. L’anziano, preoccupato dei danni alla macchina, è sceso per controllare che fosse tutto a posto.



INSEGUIMENTO

Nel farlo, però, ha lasciato sul sedile il borsello con il portafogli, i documenti e il cellulare. La mossa non è sfuggita all’occhio di uno sbandato della zona, che si è precipitato verso l’abitacolo, ha afferrato il borsello e si è dato alla fuga. L’uomo ha chiesto aiuto e, nelle vicinanze, c’era una pattuglia della polizia locale. Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento del ladro riuscendo a bloccarlo e a riconsegnare il borsello al legittimo proprietario. Recuperata tutta la refurtiva: il malvivente non era riuscito a disfarsi in tempo del bottino. l’anziano ha ringraziato i suoi soccorritori commosso. Il ladro è stato arrestato e un secondo uomo, ritenuto complice nell’episodio, è stato denunciato a piede libero.