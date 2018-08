VENEZIA - È sopravvissuta a 10 ore in mare, di notte, dopo essere caduta dalla nave da crociera. Una donna britannica caduta in mare mentre si trovava a bordo della nave Norwegian Star, proveniente da Dubrovnik e che doveva attraccare a Venezia questa mattina, 19 agosto, è stata ritrovata viva e salvata dopo 10 ore in mare.



L'incidente è avvenuto nell'Adriatico, a circa 95 km al largo dalla costa della Croazia, poco prima della mezzanotte di sabato 18 agosto, mentre la turista è stata trovata questa mattina, 19 agosto, poco distante dal luogo dove si ritiene sia caduta in mare. Portata in un ospedale a Pola, la donna è apparsa esausta ma non gravemente ferita.

