Colpo di sonno e il furgone centra i platani: schianto devastante sulla Jesolana, 2 feriti gravi

JESOLO - Un colpo di sonno, il furgone che sbanda e centra i platani: in due finiscono all'ospedale. È successo verso le 6.45 sulla strada "Jesolana" a Sindacale di Concordia Sagittaria. Un furgone con a bordo due serbi stava percorrendo la Jesolana in direzione di San Michele al Tagliamento. Secondo una prima ricostruzione il conducente avrebbe accusato un colpo di sonno.

Il mezzo è sbandato verso destra centrando una serie di platani. Un botto devastante in cui il furgone si è poi capovolto di lato. I due serbi, entrambi feriti, sono stati soccorsi e trasferiti dal Suem in ospedale a Portogruaro. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco con i carabinieri. Chiusa la strada metropolitana 42 tra la località di Viola, alle porte di Lugugnana, e Sindacale per permettere la rimozione del mezzo.