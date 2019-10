Frontale fra 2 auto in Romea: giovane in ospedale con l'elisoccorso

CODEVIGO - Grave incidente poco prima delle 15 lungo la Romea all'altezza di Conche: in un frontale coinvolte due vetture. Una delle auto è fuoriuscita dalla sede stradale, l'altra - una Dacia Duster - si è capottata.



E' rimasta ferita una giovane in modo non grave che comunque è stata portata in elicottero all'ospedale di Padova.

