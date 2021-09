Ciclista travolto da uno scooter Aprilia in pieno centro: è caccia al pirata

MESTRE - Pirata della strada in pieno centro a Mestre: investe un ciclista e scappa. È accaduto poco dopo mezzogiorno di oggi - 15 settembre - nella centralissima via Carducci all’altezza dell’Eurospar.

Un ciclista mestrino è stato centrato all'altezza del passaggio pedonale da uno scooter Aprilia che pare fosse senza targa e che era guidato da un ragazzo che si è subito alla fuga. Dopo aver colpito il ciclista, il giovane si è allontanato senza prestare soccorso. La polizia locale lo sta cercando con le testimonianze dei presenti - fra i quali molti studenti appena usciti da scuola - e i video delle telecamere di sorveglianza della zona.

Il ciclista ferito - un 40enne - è stato soccorso dai medici del Suem e portato in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero gravi.