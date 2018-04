di Marco Corazza

CINTOMAGGIORE - Un mese fa l’incidente stradale sulla strada provinciale 1 a, in località Torrate nel pordenonese., 84 anni, residente a, rimase incastrato nella sua Peugeot 206 e, vista la gravità delle sue condizioni, l’équipe dell’elisoccorso Fvg decise di trasportarlo all’ospedale di Udine, dove nei giorni scorsi è purtroppo deceduto. La Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo d’indagine ipotizzando il reato di omicidio stradale. Si è affidata al medico legale Lorenzo Desinan, che attraverso l’autopsia dovrà accertare se vi sia un nesso di causa tra le lesioni riportate dall’anziano nell’incidente e il decesso.Ai fini dell’esame autoptico è stata messa in una posizione di garanzia la conducente dell’altra vettura coinvolta, un’automobilista di Morsano che è stata iscritta sul registro degli indagati affinchè abbia la possibilità di affidarsi a un legale e, in questa fase delle indagini, a un proprio consulente.