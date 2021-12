Si schianta con il Suv in centro e resta incastrato fra le lamiere: morto sul colpo

PORTOGRUARO - Terribile schianto questa sera a Portogruaro, un uomo rimane incastrato nell'auto e muore sul colpo. È successo verso le 17.20 nel centrale viale Trieste. A perdere la vita A. A., 65enne residente in zona, che si trovava a bordo di un Suv bianco uscito di strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sanitari del Suem e gli agenti della Polizia locale del Portogruarese. La strada è stata chiusa in prossimità di "Saccon gomme" per permettere le operazioni di soccorso con la viabilità che è andata in tilt. Non è chiaro se si sia trattato di una fuoriuscita autonoma.