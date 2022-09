Motociclista veneziano travolto da un capriolo: sbalzato di sella, finisce contro un masso e poi nel torrente

ROANA (VICENZA) - Forse spaventato da un colpo di fucile di un cacciatore o per la presenza di un lupo, un capriolo ieri è sbucato improvvisamente da un bosco finendo in mezzo alla strada proprio quando stava transitando un uomo in motocicletta. L'animale ha travolto il motociclista del Veneziano che è stato sbalzato dalla sella ed è finito prima contro un masso e poi nel greto del torrente, che in questo periodo è in secca. È stato soccorso da alcuni passanti fino all'arrivo del 118 e dei carabinieri. Ai sanitari le sue condizioni sono parse subito gravi: così è stato trasportato in elicottero all'ospedale San Bortolo di Vicenza. L'incidente è avvenuta nella zona di Roana: l'uomo stava transitando lungo la strada provinciale 349 in direzione Trento ed è stato travolto dal capriolo nel tratto tra località Ghertele e località Termine.