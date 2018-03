Senza patente e assicurazione fa un incidente, multa da 6mila euro

MESTRE - Era senza patente e alla guida di un'auto senza assicurazione.Ieri pomeriggio, in seguito ad un incidente stradale avvenuto verso le 17.45 in via Orlanda a Campalto, una pattuglia del Reparto motorizzato - Servizio Sicurezza stradale ha proceduto al sequestro di una Renault Mégane condotta da un ventenne pistoiese che vive in via del Granoturco. Il giovane, all'altezza del civico 84, aveva tamponato una Toyota condotta da un settantaduenne mestrino che, ferma per la colonna formatasi lungo il rettilineo che conduce al semaforo di Campalto, era stata a sua volta spinta contro la Skoda che la precedeva, condotta da un trentatreenne di Marghera. In seguito all'urto il settantaduenne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'Angelo. Il responsabile dell'incidente non aveva mai conseguito la patente di guida e si trovava a condurre un'auto con assicurazione scaduta, che è stata quindi sottoposta a provvedimenti di sequestro e di fermo amministrativi. Per il giovane, il rischio è di affrontare una multa record, che va da un minimo di 4.151 ad un massimo di 5.931 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA