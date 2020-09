Schianto Mercedes-Panda sulla bretella per il mare: ci sono feriti, chiusa la strada e traffico nel caos

Schianto tra veicoli a Bibione, il palo dell'illuminazione si piega: diversi i feriti. i soccorritori sono arrivati in forze verso le 17.30 alle porte di Bibione per un incidente tra un minivan Mercedes e una Fiat Panda. Tutto dovrà essere chiarito dalla Polizia locale del Distretto Veneto est. Il conducente del Mercedes è poi finito contro un palo dell'illuminazione che si è piegato, finendo sulla corsia opposta di marcia mentre non stava arrivando nessuno.

La Panda invece si è girata su se stessa, finendo in mezzo alla carreggiata. Sul posto, in via Pineda, sono arrivati i Vigili del fuoco di Portogruaro e due ambulanze del Punto di primo intervento di Bibione. Sarebbero almeno tre i feriti. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso, di fatto isolando Bibione dall'entroterra.

