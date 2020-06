Esce di strada e finisce nel Brenta: recuperato il corpo del 49enne intrappolato nell'auto

CHIOGGIA - È stato recuperato poco dopo le 21 di ieri sera dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo dell’automobilista 49enne finito ieri pomeriggio nelle acque del Brenta nei pressi di località Ca’ Bianca a Chioggia. Alcuni automobilisti hanno riferito di aver visto l’auto che stava percorrendo la strada arginale finire all’interno del fiume per poi scomparire. I vigili del fuoco accorsi da Chioggia, da Venezia con i sommozzatori e da Padova con una speciale imbarcazione dotata di ecoscandaglio, hanno iniziato le ricerche, che in serata hanno portato all’individuazione della vettura. I sommozzatori hanno estratto e recuperato l’uomo, che si trovava all’interno dell’abitacolo. L’auto è stata assicurata con delle funi e sarà recuperata questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza. Le cause del sinistro mortale sono al vaglio dei carabinieri.

Esce di strada e finisce con l'auto nelle acque del Brenta: muore a 49 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA