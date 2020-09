Travolta da un'auto, batte la testa sul cristallo e finisce sull'asfalto

PORTOGRUARO - Investita da un auto, donna di Portogtruaro vola sul confano e poi sull'asfalto. È finita in ospedale a Portogruaro una 44enne che questa mattina - 3 settembre - verso le 8 è stata investita da una Peugeot mentre stava percorrendo via Aldo Moro. Tutto è al vaglio della Polizia locale del Portogruarese ,intervenuta per accertare cause e responsabilità. Il conducente dell'auto stava percorrendo via Villastorta quando da via Aldo Moro stava arrivando la donna in sella alla bicicletta.



La donna è finita sopra il cofano, battendo violentemente la testa sul cristallo e finendo sull'asfalto. È stato lo stesso conducente a prestare i primi soccorsi e a chiamare il 118. Immediato l'arrivo dei sanitari che hanno stabilizzato la giovane per poi portarla in ospedale. La donna - S. H. - si trova ricoverata iper accertamneti.



