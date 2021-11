Vola fuori strada e finisce nel fosso: interviene l'elisoccorso, grave 49enne di Caorle

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Con l'auto è volato fuoristrada finendo nel fossato a Bevazzana di Bibione: grave un 49enne di Caorle. L'incidente è accaduto verso le 10 di questa mattina sulla strada regionale 74 Bibione-San Michele. Il caorlotto, partito poco prima da Bibione, era alla guida di una Alfa Romeo in direzione di San Michele. Giunto in prossimità della "Erredi ascensori" non è riuscito a mantenere l'auto volando nel fossato. Rimasto incastrato nell'abitacolo, privo di conoscenza, è stato liberato dai vigili del fuoco di Portogruaro che hanno dovuto rompere il cristallo dell'auto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale del distretto con i sanitari del Suem di Caorle e o colleghi di Treviso arrivati in elicottero. Il caorlotto è stato trasferito con il velivolo a Mestre in grave condizioni.