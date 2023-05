Furgone cabinato fuori strada contro un albero. Secondo incidente, donna incastrata nella Panda

BIBIONE/ SAN DONA' - Nel pomeriggio, di oggi lunedì 22 maggio 2023, doppio intervento dei vigili del fuoco per due incidenti stradali a Bibione e San Donà: due feriti.

Il secondo incidente in via Grassaga a San Donà dove si sono scontrate due auto ed è rimasta ferita la conducente della Panda, rimasta incastrata ed estratta dalla squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento. La donna è stata presa in cura dal personale del Suem per poi essere trasferita in eliambulanza in ospedale. Assistita sul posto l’altra persona coinvolta nel sinistro. i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente.