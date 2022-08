Si schiantano contro le briccole, volano in acqua e rimangono incagliati nelle eliche: coppia in ospedale con l'elicottero

CHIOGGIA - Si schiantano contro le briccole, vengono sbalzati fuori dalla barca e rimangono impigliati nelle eliche. Il bilancio è pesante: due persone, marito e moglie, feriti e trasportate con l'elicottero in ospedale. L'incidente è successo oggi pomeriggio, 13 agosto, poco prima delle 17, nel canale Novissimo tra Valli di Chioggia e Conche di Codevigo. Qui una barca è finita contro le briccole che delimitano il corso d’acqua. La coppia di coniugi che si trovava a bordo è stata sblzata fuor, ed entrambi sono finiti contro l'elica. I due feriti sono stati stabilizzati sul posto dal personale del Suem e poi trasportati con le eliambulanze in ospedale. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco arrivati da Chioggia con un’autopompa lagunare, da Piove di Sacco con un gommone con a bordo i sommozzatori e l’elicottero Drago 71 ed infine anche da Vicenza e Treviso che dopo aver aiutato il personale del Suem hanno messo in sicurezza l'imbarcazione. Nel secondo pomeriggio erano ancora in corso le operazioni per predisporre il recupero dell’imbarcazione che si trovava con la prua sopra le briccole.

