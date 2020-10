Barca contro briccola nel canale Tessera: tre in acqua, un ferito, il mezzo affonda

VENEZIA - Alle 9.40 di oggi martedì 3 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in laguna per un incidente nautico nei pressi del canale Tessera a Venezia nelle vicinanze dell’aeroporto: tre persone sono finite in acqua, di cui una ferita e l’imbarcazione affondata. L’allarme alla sala operativa del 115 da parte del pilota di un taxi acqueo, che ha anche recuperato la persona ferita, mentre le altre due sono state recuperate da altre imbarcazioni di passaggio. I vigili del fuoco sono subito intervenuti con l’elicottero Drago 71 con a bordo i sommozzatori, un’autopompa lagunare e un’imbarcazione da Marittima.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la barca dei tre malcapitati si affondata finendo fuori dal canale navigabile dopo essersi scontrata contro una briccola. Intervento ancora in corso da parte dei vigili del fuoco per valutare il recupero dell’imbarcazione. Sul posto personale del SUEM con due idroambulanze, la capitaneria di porto e la polizia municipale.

