Barca Alilaguna centra un gondolino: ferito un regatante

VENEZIA - Recuperi per la Regata Storica: dopo le batterie di Giovanissimi e Donne, un lancione di Alilaguna ha combinato un bel guaio, lasciando l'ormeggio in prossimità della sede dei centri estivi Morosini ed entrando nel campo di gara. Sfortuna ha voluto che in quel momento passasse il primo gondolino in gara cronometrica, il bianco con Leonardo Ghigi e Mauro Ceciliati. Il natante ha toccato lievemente la parte sinistra del gondolino, anche grazie all'intervento di Mauro Ceciliati che, con il piede, ha tenuto per quanto possibile staccate le due barche. A quel punto altri gondolini sono partiti per le prove cronometrate, fino a quando la giuria ha interrotto l'intera batteria.



BATTERIA INTERROTTA

Dalla piattaforma di Malamocco urla contro la giuria e i rappresentanti del Comune, stipati nel pontiletto. Dopo un'ora si è deciso di ripetere l'eliminatoria, ma i regatanti non ci stanno. Tutto saltato, batteria rimandata a data da destinarsi. Ma non basta, perché, ormai vetusto, il parapetto della piattaforma è caduto in acqua, sfiorando il gondolino viola di Ivan Gaburro e Damiano Allegretto.



DONNE E GIOVANISSIMI

Si sono comunque disputate le batteria della Donne e dei Giovanissimi: entravano alla Storica le prime tre coppie. Fra le Donne ce la fanno Elena Almansi e Rossana Nardo (21'05"73), Francesca Costantini e Nicole Zane (21'0942), Nausicaa Cimarosto e Viola Ghigi (21'11"38). Mary Jane Caporal e Chiara Antonietti saranno la riserva.

Nei Giovanissimi, ottimo e inaspettato primo posto di Samuele Smerghetto e Alessandro Nardin (18'17!69), seguiti da Nicolò Sarto e Nicola Musoni (18'20"28) e da Filippo Gianni e Alessandro Bravin (18'2968). Filippo Vianello e Sebastiano Cordella ottengono il pupparino rossoverde della riserva.

Ecco i ruoli alla Regata Storica di Giovanissimi e Donne.

Giovanissimi su pupparini a due remi: (bianco) Dmitri Movileanu e Patrick Edward Nordio, (canarin) Samuele Smerghetto e Alessandro Nardin, (viola) Tommaso Rosan e Alessandro Bergo, (celeste) Nicolò Sarto e Nicola Musoni, (rosso) Jacopo Tagliapietra e Simone Pastrello, (verde) Alvise Conte ed Elia Folin, (arancio) Pierfilippo Carlon Ammendola e Luca Venchierutti, (rosa) Filippo Gianni e Alessandro Bravin, (marron) Nicolò Scarpa e Sebastiano Lombardo; riserva: Filippo Vianello e Sebastiano Cordella.

Donne su mascarete a due remi: (bianco) Francesca Costantini e Nicole Zane, (canarin) Romina Ardit e Anna Mao, (viola) Camilla Conte e Romina Catanzaro, (celeste) Rossana Scarpa e Debora Scarpa, (rosso) Giulia Tagliapietra ed Elisabetta Nordio, (verde) Luisella Schiavon e lara Vignotto, (arancio) Silvia Bon e Chiara Curto, (rosa) Nausicaa Cimarosto e Viola Ghigi, (marron) Elena Almansi e Rossana Nardo; riserva: Mary Jane Caporal e Chiara Antonietti.

Tullio Cardona

