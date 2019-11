© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN DONA' - Terribile schianto nella notte di venerdì in autostrada A4 tra i caselli diper un incidente tra due auto e un furgone: morto un uomo di 36 anni di Mira (Ve), feriti gravi unche viaggiavano da soli sulla seconda vettura coinvolta.I pompieri arrivati da San Donà e Motta di Livenza hanno soccorso le persone coinvolte. Purtroppo il personale medico del Suem 118 ha dovuto costatare la morte del conducente di una delle auto. Ferito un bambino e una donna presi in cura dai sanitari.Il minore - pare si tratti del figlio della donna ferita grave - è stato trasferito in ospedale a Treviso. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada.