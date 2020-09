Incidente in A4, il tir si schianta e piombano sacchi di cemento in strada. Tutto bloccato, code di 5 km

Schianto in A4 oggi, dal Tir volano i sacchi di cemento: autostrada bloccata. È successo verso le 8.30 nel tratto della A4 compreso tra gli svincoli di Noventa, Meolo e Roncade (Treviso), in direzione di Venezia.

Incidente oggi in A4 Noventa-Meolo Due i mezzi coinvolti nell'incidente in autostrada: un auto e un mezzo pesante. Nel botto il camion ha perso il carico di sacchi di cemento, finiti in mezzo alla carreggiata. Il traffico risulta bloccato. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco con il personale di Autovie Venete, la Polizia autostradale e i soccorsi meccanici.

Incidente in autostrada: info traffico La coda di auto ha già raggiunto 5 chilometri. Uscita obbligatoria San Donà di Piave, chiusa l0entrata di San Donà in direzione Venezia. Ultimo aggiornamento: 09:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA