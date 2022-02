MARCON - Schiaccia troppo il piede sull'acceleratore, esce di strada e investe due persone. E' successo ieri, domenica 27 febbraio, all'autodromo di Marcon: l'incauto automobilista ha esagerato con le sgommate ed è finito sopra un'aiuola. A questo punto ha perso il controllo della sua Bmw ed ha travolto una coppia che stava guardando le sue prodezze. I due sono rimasti feriti, ma le loro condizioni per ora non sembrano gravi.