Sbanda con l'auto e vola nel giardino di una casa: 61enne muore sul colpo

DOLO - Tragedia della strada nella serata di oggi, 13 agosto: sbanda con l'auto e vola nel giardino di una abitazione, perde la vita un 61enne. L'incidente in serata a Sambruson, nel territorio comunale di Dolo. Erano da poco passate le 20.30 quando l'uomo stava procedendo con l'auto lungo via Marco Polo. All'improvviso ha perso il controllo dell'utilitaria, volando fuoristrada. L'auto è finita all'interno del giardino di una abitazione, con le ruote all'aria.

Subito i residenti hanno chiesto aiuto al 118. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem con i Vigili del fuoco e i carabinieri. Non è stato semplice per i soccorritori liberare l'uomo da ciò che era rimasto dell'abitacolo. Per i sanitari non c'è stato niente da fare per salvare la vita del 61enne di Mira. I carabinieri stanno ora lavorando per fare piena chiarezza sulle cause del terribile schianto.