L'auto sbanda e vola nel fossato: tutte ferite le 4 persone a bordo

ERACLEA - Perde il controllo dell'auto con altre 3 persone a bordo: tutti e 4 feriti.

Non si ferma la lunga scia di incidenti stradali che ha caratterizzato il weekend di Ferragosto sulle strade del Veneto orientale a partire dal tragico frontale fra moto di giovedì sera costato la vita a due veneziani. Questa mattina - 16 agosto - verso le 7.30 un auto è uscita di strada lungo via Ancillotto a Eraclea. Sono stati altri automobilisti a prestare i primi soccorsi e a liberare 3 dei 4 occupanti.

Sul posto sono arrivate le ambulanze e i vigili del fuoco di San Donà di Piave che hanno liberato anche il 4 occupante dell'auto, che era rimasto bloccato nell'abitacolo. Tutti sono stati trasferiti in ospedale a San Donà. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico in una domenica che si preannuncia calda anche sul fronte della viabilità.

Ultimo aggiornamento: 09:41

