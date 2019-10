Tamponamento fra due auto: traffico per Venezia in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Il violento tamponamento fra due auto dirette verso Venezia ha mandoto il traffico in tilt oggi poco dopo le 13 a MestreCi sarebbe un ferito portato via alle 14.10 dal Suem in ambulanza. Le due auto coinvolte sono utilitarie: un maggiolone e un'altra Volkswagen, una Golf bianca.