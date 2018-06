© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRA -tra un'auto e un autoarticolato in, nel comune di Mira:, feriti due adulti e una. L'incidente si è verificato intorno alle sette, all’altezza dell’idrovia.I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Mestre con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti, tutti e tre nell’auto sono riusciti a venire fuori autonomamente. La coppia e la bambina lievemente feriti sono stati presi in cura dal personale del suem 118. Sul posto la polizia stradale per fluidificare la circolazione ed eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.