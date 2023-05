MIRANO - Alle 15:40, di oggi martedì 16 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Caltana incrocio Via Accopè a Mirano per lo scontro tra due auto, di cui una finita rovesciata giù da un ponticello: due feriti.

Incidente a Chioggia, scontro tra un'ambulanza e un'auto: tre feriti, uno è grave